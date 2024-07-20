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متحدث جيش الاحتلال: الهجمات الحوثية ضد مصالحنا كانت تستحق ردا عسكريا حاسما

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

السبت، 20 يوليو 2024 08:51 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الهجمات الحوثية ضد مصالحنا كانت تستحق ردا عسكريا حاسما"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الهجوم على الحديدة رسالة لكل من يريد إلحاق الأذى بنا"، مؤكدا أنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية والهجوم على اليمن من أبعد الهجمات في التاريخ. 

وتابع: "طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها بعد تنفيذ الضربات في اليمن"، مضيفا أن ميناء الحديدة كان وسيلة لتهريب السلاح للحوثيين.

وواصل: "العملية التي نفذناها في اليمن اليوم كانت من أكثر العمليات العسكرية تعقيدا".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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