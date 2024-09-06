تكنولوجيا: شاشة Predator XB273U F5 الجديدة من Acer تنطلق في برلين بدقة 1440 بيكسل #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في معرض IFA للعام 2024 عن شاشة Predator XB273U F5 الجديدة المخصصة للألعاب، والتي تأتي بميزة دعم معدل تحديث 360Hz.

تنضم شاشة Predator XB273U F5 لإصدارات أيسر من الشاشات المخصصة للألعاب، حيث تتميز الشاشة بحجم 27 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، أو جودة عرض WQHD، كما تتميز الشاشة بلوحة IPS معتمة، بزاوية عرض 178 درجة لأعلى جودة عرض من زوايا مختلفة.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث 360Hz، لدعم تشغيل الألعاب بسلاسة، وتقدم Acer الشاشة بتقنية Nvidia G-Sync Pulsar، ودعم معدل تحديث متغير، مع عرض أفضل وأكثر حدة في في مشاهد الحركة السريعة، وللإتصال تضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4.

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