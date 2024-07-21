شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشروع محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 08:00 ص

تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف النظيف بـ ميناء الدخيلة، حيث نشرت الوزارة فيديو يوضح نسب التنفيذ حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

اهم المعلومات عن المشروع:

1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بـ ميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2- طواجن الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م.

5- عمق المشروع يصل إلى 16م.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

8- تقوم شركة أبناء عبد السلام الفقى بتنفيذ المشروع.

9- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

10- من المقرر الانتهاء من المشروع فى شهر يونيو 2023.