شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: ضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الاحتياجات.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة.

وصرح سويلم، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، مشيرا إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.

وإستعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه 1-2 بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وجارى البت الفنى لعملية إنشاء محطة النصر 5 بمحافظة البحيرة، والإنتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية، وجارى طرح إنشاء محطتى سمتاى والحامول بالغربية وكفر الشيخ .

وفى إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة .. فإنه يجرى إنهاء أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التى يتم تغذيتها من ترعة السويس، حيث تم توريد وتركيب 12 محرك كهربائي، وجاري توريد 8 محولات كهربائية جديدة، وتم إنهاء إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد، وجارى إنهاء الأعمال المدنية مما ساهم فى حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة.

وستعرض التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا، حيث تم إصدار أمر اسناد لتوريد 18 وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ.

وتم استعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ 12 ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمهمات.

يذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 440 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 105 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (55) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى وهى محطة معالجه المحسمه بطاقة مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه بحر البقر بطاقه 5.6 مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه الدلتا الجديدة بطاقه 7.5 مليون متر مكعب يومى .