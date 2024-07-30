شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض أمس الإثنين مع ، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.



