شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:16 ص
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، لمتابعة عدد من الملفات الهامة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض أمس الإثنين مع ، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
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