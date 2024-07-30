شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس والتواجد بأماكن جيدة التهوية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة للمواطنين وذلك بسبب الموجة شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء غطاء الرأس والاكثار من شرب السوائل والتواجد فى أماكن جيدة التهوية .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.