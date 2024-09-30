ضربات سريعة في القلب.. نقل محمود كهربا إلى المستشفى

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورت" في برنامجه "ملعب أون"، عن دخول محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى لشعوره ببعض الآلام والإرهاق.

ولم يكشف زاهر أي تفاصيل أخرى تخص الحالة الصحية للاعب.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مطلع قوله إن كهربا شعر بآلام في الجسم ودوخة، بالإضافة إلى هبوط وضربات سريعة في القلب، فتوجه على الفور إلى المستشفى برفقة والده.

وأوضح المصدر أن كهربا حصل على رعاية صحية ببعض المحاليل اللازمة وتحسنت حالته للأفضل، وغاد المستشفى بعد مرور أقل من ساعتين.

يشار إلى أن محمود كهربا عاد مع بعثة النادي الأهلي من السعودية.

وواجه الأهلي فريق الزمالك في مباراة أقيمت في السعودية، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. ولعب الفريقان ركلات ترجيح ليفوز الزمالك ويتوج ببطولة السوبر الإفريقي.