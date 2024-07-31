شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكلف عددًا من القيادات الجامعية لتسيير أعمال الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من القيادات الجامعية بتسيير أعمال جامعاتهم، لحين الانتهاء من الإجراءات المُتبعة لشغل الوظيفة بتعيين رؤساء جامعات جدد، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2024، وذلك على النحو التالي:

* الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائمًا بعمل رئيس جامعة القاهرة.

* الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة طنطا.

* الدكتورة راوية يحيى محمود رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث قائما بعمل رئيس جامعة بورسعيد.

* الدكتور لؤي سعد الدين نصرت منصور نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة أسوان.

* الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر.