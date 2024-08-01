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نتيجة الثانوية العامة 2024.. نسب النجاح فى 9 مواد قبل ظهور النتيجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 01 أغسطس 2024 04:11 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.
- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%
- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

-    تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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