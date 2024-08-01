شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. نسب النجاح فى 9 مواد قبل ظهور النتيجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 01 أغسطس 2024 04:11 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:
- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.
- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%.
- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.
- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.
- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.
- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%
- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.
- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.
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