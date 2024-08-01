شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبى بمستشفى العلمين: تامر أحمد المصاب بحادث الضبعة يخضع لرعاية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر طبي بمستشفى العلمين النموذجي، إن المستشفي يقوم الآن بتقديم كافة الرعاية الصحية للمصاب تامر أحمد فتحى الذى أصيب فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 185 محور الضبعة اتجاه القاهرة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن المصاب يخضع حاليا لكافة الرعاية الصحية الكاملة وعمل الفحوصات الطبية وكافة الأشاعات اللازمة المطلوبة للحالة.



شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار المصدر إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء ، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.