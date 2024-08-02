شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: العلمين أصبحت مركزا عالميا لجذب الاستثمارات والسياحة والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من مدينة للألغام إلى مدينة للأحلام قادرة على التحول إلى أهم مركز عالمى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والترفيه، موضحاً أهمية زيادة الطاقة الفندقية وعدد الغرف الفندقية بالمدينة من 4000 غرفة حالياً إلى 40 ألف غرفة فندقية لجذب السياح خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر الصحفى للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى عقد بمدينة العلمين الجديدة يبعث بعد رسائل أبرزها الاهتمام بزيادة معدلات التوظيف والنمو الاقتصادى والترويج للمدينة إعلامياً بإعتبارها مركزاً سياحياً وثقافياً وترفيهيا عالمياً، إلى جانب وجود الخدمات التعليمية ومشروعات الإسكان لكافة شرائح المجتمع المصرى.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 150 ألف فدان وباستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه ويعمل بها نحو 200 ألف مواطن، مما يجعلها أهم مدينة الجيل الرابع الذكية التى تشهد طفرة تنموية كبيرة، مؤكداً على أهمية زيادة الموارد الدولارية لمصر عبر الاهتمام بقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، بما يدعم موارد مصر الدولارية.