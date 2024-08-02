أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء: توفير نواقص الأدوية المستوردة بالسوق قريبا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: توفير نواقص الأدوية المستوردة بالسوق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 02 أغسطس 2024 01:00 ص

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أنه سيتم توفير الأدوية المستوردة الناقصة بالسوق المحلى في القريب العاجل

وأضاف رئيس هيئة الدواء: احتياجات المريض ودواءة على رأس اهتماماتنا ونستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية وتوفيرها محليا .

وأوضح رئيس هيئة الدواء: نحذر المواطنين من شراء الادوية عبر منصات التواصل الاجتماعى كونها مصدرا للغش والتلاعب والدواء غير الامن والفعال والصيدلية هى المكان الوحيد الامن للشراء .


وأضاف ان هناك بعض المصنعين يقومون بتخفيض اسعار بعض الاصناف وسيتم الاعلان عن قائمة بهذة الادوية.

وأوضح الدكتور على الغمراوى ان مصر الدولة الوحيدة افريقيا انها الدولة التى تصنع 91% من منتاجاتها محليا والباقى يكون مستورد  وقال : اى نقص في الدواء المستورد سيتم توفيرة الفترة المقبلة وهناك دعم كبير لاستقطاب الاستثمارات العالمية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements