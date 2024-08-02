شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: توفير نواقص الأدوية المستوردة بالسوق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أنه سيتم توفير الأدوية المستوردة الناقصة بالسوق المحلى في القريب العاجل

وأضاف رئيس هيئة الدواء: احتياجات المريض ودواءة على رأس اهتماماتنا ونستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية وتوفيرها محليا .

وأوضح رئيس هيئة الدواء: نحذر المواطنين من شراء الادوية عبر منصات التواصل الاجتماعى كونها مصدرا للغش والتلاعب والدواء غير الامن والفعال والصيدلية هى المكان الوحيد الامن للشراء .



وأضاف ان هناك بعض المصنعين يقومون بتخفيض اسعار بعض الاصناف وسيتم الاعلان عن قائمة بهذة الادوية.

وأوضح الدكتور على الغمراوى ان مصر الدولة الوحيدة افريقيا انها الدولة التى تصنع 91% من منتاجاتها محليا والباقى يكون مستورد وقال : اى نقص في الدواء المستورد سيتم توفيرة الفترة المقبلة وهناك دعم كبير لاستقطاب الاستثمارات العالمية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية.



