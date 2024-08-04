شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للعاملين بالمصانع والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الصحة والشكان، اليوم الأحد، فى حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز الشراكات بين وزارة الصحة والسكان وغرف الصناعات باتحاد الصناعات المصرية من أجل تلبية احتياجات الصحة الإنجابية للعمال".

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي، وعدد من المسئولين بالوزارة واتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية وأصحاب المصانع.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، أكدت خلال الحلقة النقاشية، على أهمية رفع وعى الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية، ومعرفة آليات إدارة الأسرة، وتحسين خصائصها السكانية، والمباعدة بين الحمل والآخر بما يحفظ حقوقهم فى التربية السليمة، مشيرة إلى أن الحفاظ على حقوق الطفل فى الرعاية خلال فترة الألف يوم الذهبية ( فترة الحمل + أول سنتين) يساهم فى الحفاظ على 85٪ من القدرات الذهنية الجسدية والنفسية للطفل.

أشارت " الألفى " إلى أن الحاضرون بالحلقة النقاشية أكدوا على أهمية تضافر الجهود بين أصحاب المصانع، ووزارة الصحة والسكان، لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعمال المصانع، حيث أن الدراسات والبحوث، أكدت أن توفير تلك الخدمات يعود بالنفع على العمال وأسرهم، وكذلك على أصحاب الأعمال من خلال تقليل نسب الغياب والانقطاع عن العمل.

أَضافت أن الحلقة النقاشية استعرضت نتائج مشروع "صحتنا رأس مالنا" والذى تم تطبيقه فى 10 مصانع بالمنطقة الاستثمارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من شهر فبراير 2023 حتى شهر مايو 2024، حيث استهدف المشروع رفع الوعى لدى العمال والعاملات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عن طريق الرسائل الصحية، بواسطة مثقفو الأقران، والملصقات التوعوية، والمشورة المقدمة من ممرضات المصانع.

وأوضحت، أن المشروع استهدف تدريب 300 عامل وعاملة، للقيام بدور مثقفى الأقران، وتم الاستفادة منهم فى إرسال نصائح صحية للعمال من خلال تطبيق الواتساب لـ 6400 عامل، و11600 عاملة، بالإضافة إلى توزيع عدد 14 ألف ملصق توعوى من خلال ممرضات المصانع ومثقفو الأقران.

وأضافت، أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى للمشروع حوالى 2500 عامل وعاملة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال العيادات المتنقلة، حيث ارتفعت المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة من 36٪ إلى 69٪، مشيرا إلى أن تدريب وتأهيل ممرضة المصنع هو الاستثمار الأمثل كونها مصدر ثقة لتقديم المشورة للعمال بالمصانع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، أكدت على دعم الوزارة والمجلس القومى للسكان لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائصها السكانية، مشيرة إلى أن تقديم مشورة ماقبل الزواج، والطفولة المبكرة حتى سن 6 سنوات من عمر الطفل، يعتبر على رأس أولويات ملف التنمية البشرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

من جانبها قالت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي، أن مستهدفات المشروع هو تلبية احتياجات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لعمال المصانع من فئة الشباب فى سن الزواج، وإتاحة الخدمات غير الملباة، مشيرة إلى أن تفعيل التجربة بدأ بصورة بحثية، وكانت منطقة العامرية كمرحلة أولى، ونسعى لتعميم التجربة فى باقى القطاعات الصناعية مثل الجلود والأغذية، والأخشاب لتلبية احتياجات عمال مصر.

وأضاف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن التجربة مع وزارة الصحة والسكان، ساهمت فى توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للعمال، وعادت بالنفع على العمال والعاملات، وبالتالى على ارتفاع معدل الإنتاج، مشيرا إلى انه تم عرض المشروع على غرف تجارية صناعية وأخرى لتطبيقها.