سامح الترجمان: توترات الشرق الأوسط لها تأثير على مؤشرات البورصة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

ذكر سامح الترجمان، الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، أن سوق الأوراق المالية يتأثر بشكل كبير بأي تطورات تحدث على الصعيد الاقتصادي المحلي أو العالمي.

وأشار الترجمان في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى وجود تحديات ومشاكل اقتصادية تواجه العالم بأسره، وخصوصاً ما يحصل في الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن لذلك تأثيرات مباشرة على أسواق المال والبورصة في جميع أنحاء العالم.

وتحدث أيضاً عن التوترات والأزمات السياسية السائدة في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هذه الأحداث تؤثر بشكل واضح على أداء المؤشرات والأسهم داخل البورصات، فبمجرد ظهور حالات عدم الاستقرار والتوترات، يميل المستثمرون إلى بيع أسهمهم لتقليل المخاطر المحتملة والحفاظ على استثماراتهم آمنة.

وأكد الترجمان على متابعة كافة المستثمرين للأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، ليتمكنوا من تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة حيال استثماراتهم، ومع تفشي فيروس كورونا وتداعياته العالمية، فإن التوترات السياسية والإقليمية تزيد من صعوبة توقعات الأداء المالي للأسواق وتؤثر على الحالة العامة للثقة لدى المستثمرين.

وفي النهاية، دعا الترجمان إلى بذل المزيد من الجهود لنشر الوعي بأهمية الاستثمار في البورصة ورفع مستوى الثقافة المالية للمجتمع بأكمله، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأدوات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأوراق المالية.