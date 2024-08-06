شكرا لقرائتكم خبر عن رهف محمد توفيق محمد أحمد على المركز السابع علمى علوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، وحصلت الطالبة رهف محمد توفيق محمد أحمد على المركز السابع مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 درجة وهى من محافظة الغربية بمدرسة المحلة الكبرى الثانوية بنات.



ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل



يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024