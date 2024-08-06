شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأولى على الثانوية العامة أدبى: حلم كبير اتحقق النهاردة وربنا كرمنى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ملك علي السيد بيومي إبراهيم، الطالبة بمدرسة الأورمان التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، على المركز الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2024 "الشعبة الأدبية"، بمجموع 394.5 درجة.

وعبرت ملك عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول على الشعبة الأدبية، مشيرة إلى أنها دومًا ما كانت تطمح في تتويج اسمها ضمن أوائل الثانوية وتحرص على الاجتهاد والمثابرة من أجل التفوق وإسعاد أسرتها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها اجتهدت طوال العام الدراسي لتحصد أعلى الدرجات، إذ كانت تنظم وقتها وتواظب على مذاكرة دروسها أولًا بأول، مؤكدة: "نجاحي توفيق من الله تعالى، وتفوقي كان حلم كبير سعيت واجتهدت كتير عشانه والحمد لله اتحقق النهاردة".

وأكدت ملك أن مثلها الأعلى والديها، وتحلم بالالتحاق بكلية الألسون ومواصلة تفوقها ونجاحها الدراسي لإسعاد أسرتها، مشيرة إلى أنها تهدي نجاحها لوالديها، لما بذلوه من جهد متواصل طوال العام الدراسي، ودعمهما وتشجيعهما الدائم لها.

ومن جانبه، أعرب علي السيد بيومي إبراهيم، والد ملك، عن سعادته وفخره بتفوق ابنته في الثانوية العامة وتتويجها ضمن أوائل الجمهورية، قائلًا: "ملك اجتهدت وأملنا فيها كان كبير، والحمد لله ربنا كرمها، وكنا متوقعين تكون من العشرة الأوائل".

وأشار إلى أن ملك دومًا من المتوفقين والأوائل، وملتزمة بصلاتها وقراءة القرآن الكريم، ومنضبطة في دراستها ومذاكرتها، وتحرص على التفوق والحصول على أعلى الدرجات.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024