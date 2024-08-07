شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد على أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة فى البحر الأحمر وخلق البيئة الآمنة لمرور السفن التجارية فى ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد - على حسابه الرسمي على منصة "أكس" - إن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر فاسيليس جروباريس.