شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبناني: مصر موجودة على الساحة أكثر من الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، إن الحكومة اللبنانية بدأت أعمالها منذ طوفان الأقصى وتشكيل خلية أزمة تجتمع فيها أغلب الوزراء المعنيين بهذه الأزمة، بالإضافة إلى كل المندوبين بالبعثات الأممية في لبنان.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، أن اجتماعات خلية الأزمة مستمرة إلى الآن، وندرس من خلالها دراسة أوضاع النازحين اللبنانيين ومن سيحميهم وكيف سيتم التعامل معهم وكذلك هل الأدوية والأغذية والمستشفيات كافية أم لا، وتم وضع سيناريوهات عديدة من بينها احتمال نشوب حرب مع إسرائيل.

وتابع أن الدول لا ترغب في حرب، ولكن ترغب في ذلك لمصلحة إسرائيل وليس في مصلحة لبنان، ومن واجبنا إذا نشبت الحرب أن نتعامل معها، وعلى رأس هذه الدول هي الدول الغربية، كما أن إذا اندلعت الحرب ستكون مدمرة ولا أحد يسعى لها.

قال وزير الإعلام اللبناني، إن مصر موجودة على الساحة أكثر من الفترة الماضية، ولكن المشكلة أننا نتعامل مع عدو إسرائيلي ليس لديه أخلاقيات في أي شيء.

أضاف، أنه من الغريب أن تكون هناك مفاوضات مع إطلاق نار مع حماس فيغتالون رأسها، وعلينا أن نعرف أن العدو الإسرائيلي لا يرغب في اتجاه وسط أو اتجاه تهدئة.

وتابع أنه كان هناك قواعد اشتباك محترمة جغرافيا، وكانت تحدث هناك اغتيالات ببعض المناطق، ولكن لأول تخرق القواعد بالمنطق الجغرافي باغتيال فؤاد شكر بضاحية بيروت الجنوبية، وأصبح هناك تخطي لهذه القواعد، والرد مرهون بلحظة عسكرية وأمنية ومخابراتية معينة.