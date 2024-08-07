شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لرئيس كوت ديفوار وحاكم عام جامايكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسى حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى السير باتريك لينتون ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.