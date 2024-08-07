شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح تسوية ودية تسفر عن استرداد حقوق عمال بشركتين فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فى عمل مفاوضة جماعية مع شركتين لاسترداد حقوق بعض العاملين بشركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب العلاقات التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركتين.

وأسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق إحدى العاملات بقيمة 8 آلاف جنيه عن مرتب شهر يونيو 2024 ، كما تم استرداد مبلغ 17 ألف جنيه لـ4 من العاملين بالشركة الأخرى من قيمة الحوافز والمرتبات، وجرى تسليم العمال جميع حقوقهم المشروعة فى حضور مسئولى الشركات.

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشاركت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، فى فعاليات احتفالية تكريم خريجي الدفعتين 99 و 100 ، والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، وتضمنت الفعاليات مناقشة العديد من القضايا الهامة، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة، والتركيز على الشباب وتطوير الكوادر، وذلك فى إطار جهود مديرية العمل فى تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية الموجودة داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، حيث يشير هذا الحدث إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة للشباب وتطوير الكوادر الشابة، حيث يتم تكريم خريجي دفعتين جديدتين ، كما يعكس حرص المسؤولين على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتأهيلهم لـ سوق العمل، لتطلع نحو مستقبل أفضل ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون الوثيق بين مديرية العمل والجهات المعنية في تحقيق العديد من الإنجازات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.