شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تركيب مصعد جديد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن ما تقدمه المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، من عشرات الخدمات الهامة للمواطنين، يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد، وذلك على النحو التالي:

- صورة من ترخيص البناء، والأصل للاطلاع.

- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبل وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

- مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها (في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم).

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 21 مركزًا، وذلك تقام نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.