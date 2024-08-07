شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة "السعر مش سر" خلال حملة فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ديوان عام محافظة بنى سويف، وكان فى استقباله الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، ووصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الأسواق وأسعار السلع والجهود التى قامت بها الدولة، فيما يتعلق بضبط أسعار السلع، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين أخذا فى الاعتبار ضرورة أن يشعر المواطنين بإنخفاضات حقيقية فى أسعار السلع.

وأعرب إبراهيم السجينى عن سعادته بتجديد الثقة من القيادة السياسية لمنصب المحافظ والذى يُعد استكمالا لمسيرة من العمل والإنجازات التى تحققت على أرض المحافظة، والجهود التى قمتم بها، لاسيما والدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة والتهنئة، مُثمناً الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز خلال هذه الفترة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق، لا سيما أن هناك دعما دائما للجهاز وفرعه الإقليمى بالمحافظة، مشيراً فى هذا السياق إلى التعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك في شن الحملات الرقابية من قبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للقيام بالدور المنوط به لتحقيق الانضباط في الأسواق وكذا مواجهة كافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمواطنين.

ووجه محافظ بني سويف، الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء وتوافر السلع بالأسواق، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة من كل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارات على السلع الحيوية والأساسية التي تهُم المواطنين ، وأيضاً متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا لافتا الى إلي إطلاق مبادرة " السعر مش سر " تزامنا مع زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمحافظة اليوم وهدفها الإعلان عن الأسعار من خلال وضع ملصق علي كل المتاجر بالمحافظة للتنويه بوجوب الإعلان عن الأسعار، فضلا عن طرق تقديم الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر قنوات الإتصال بالمحافظة، لتحقيق الانضباط في الأسواق.

ومن جانبه أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفى ختام اللقاء أعرب السجينى عن سعادته وتقديره لمحافظ بنى سويف، على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة، لا سيما وإطلاق هذه المبادرة التي تعد تجسيد حقيقي لضبط الاسواق، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ، من أجل خدمة جموع المواطنين.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز يرافقه محافظ بني سويف بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة وأيضاً شن حملات رقابية مكبرة وموسعة من قبل السادة مأموري الضبط بالجهاز، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق ووجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع.