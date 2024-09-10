شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 أساليب مهمة للتربية الإيجابية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 11:05 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مهمة لأساليب التربية الإيجابية مع الأطفال.. والتى تتضمن:

1- تشجيع الطفل على ممارسة ألعاب مفيدة مع أصحابه دون عنف

2- عقاب الطفل بحرمانه من شيء يحبه وليس بالضرب

3- شرح الأثر السلبي لتصرف الطفل ومساعدته بالحوار على عدم تكراره

4- الامتناع عن العقاب بضرب الطفل لأنه يجعل الطفل أكثر عنفا

