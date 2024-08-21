شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: باق 30 يومًا وينتهى الصيف فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه يتبقي 30 يوم وينتهي الصيف فلكياً ورسمياً في مصر مع بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي .

أضاف أن مناخ هذه الفترة مختلف عن صيف أبيب وبداية مسرى شوية، يعني مزيد من سيطرة مرتفع العروض الوسطى واللى بيدفع بكتل هوائية شمالية تعمل على تلطيف الأجواء خاصة آخر النهار وفي الليل والصباح الباكر .

أوضح سوف تنكسر حرارة الليل مع زيادة رطوبة نهاره مع ظهور السحب شمالاً ، و زيادة الندى الغزير صباحاً ، و بداية تكون الشبورة المائية بحري.

ويبدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.