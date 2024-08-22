الشرطة تداهم أكاديمية وهمية في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية مزورة وإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم دورات تدريبية مقابل مبالغ مالية داخل أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" يديرها بمنطقة الدقي، ومنحهم شهادات ومؤهلات دراسية "مزورة"، بالإضافة لترويجه لنشاطه الإجرامى على موقع "فيسبوك".

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 أكلاشيهات خاصة بكيانات تعليمية وهمية – أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - مجموعة من أصول شهادات ومستندات وأوراق "مزورة" ومعدة للتزوير – هاتف محمول بفحصه فنياً يحوى صور مؤهلات دراسية "مزورة" - كارت فيزا لأحد البنوك يحوى على مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها واستخدامها فى العديد من وقائع التزوير. وتأتي الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.