شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تثمن قرار رفع قيمة الحصة فوق النصاب من 20 لـ 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنبها تعد خطوة جيدة في تقدير جهود المعلمين.

وأوضح الزناتي أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم في كل عام لمدة خمس سنوات.

وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة يعني اهتمام مجلس الوزراء بمعلمي الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذي يبذله المعلم، وأن القرار يأتي في صالح معلمي الحصة وفي صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصا إضافية على نصايهم القانوني.

وكان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.