شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. قرار وزير التعليم بشأن قبول طلاب المدارس المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

قرار هام من وزير التعليم بشأن قبول الطلاب بالمدارس المجتمعية.. التفاصيل

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25 جنيها رسم إعادة قيد طالب الثانوية المفصول بسبب الغياب

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تعيين علاء ناجى رئيساً تنفيذيا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

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