شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الإنترنت على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإنترنت على الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإنترنت على الأطفال.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإنترنت على الأطفال، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإنترنت على الأطفال.