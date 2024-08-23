شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الكشافة القطرى يشيد بدور مصر فى تنظيم المؤتمر الكشفى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمى وكيل وزارة التعليم والتعليم العالى رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، بدور مصر فى تنظيم المؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 17 وحتي 23 أغسطس الجاري، وتواجده علي أرض مصر.

وأكد الدكتور النعيمي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر دولة لها باع طويل ودور كبير في الحركة الكشفية، وهذا ليس بغريب على مصر.

وعن فوز مصر بعضوية الحركة الكشفية العالمية، أعرب رئيس وفد الكشافة القطري عن سعادته وفخوره بفوز المرشح المصري الدكتور محمد عمر، مؤكدا أن تواجد العرب في اللجنة الكشفية العالمية مهم جدا ونحن مطمئنين بفوز المرشح المصري.

وأشار إلى أن العضو المصري له باع طويل وخبرة كبيرة، كما أن لديه سمعة طيبة داخل الحركة الكشفية العربية ولديه علاقات ممتازة مع الجميع، وهو أيضا نشط وسوف ينقل بالطبع فكر الحركة الكشفية العربية إلى مستوي العالم وسوف يضيف إضافة عامة إلى الحركة الكشفية.

وأشاد الدكتور النعيمي بحفل الافتتاح الذي أقيم بقصر القبة، وقال "إن جميع الوفود التي شاركت أشادت به، ولم يحالفني الحظ في حضور هذا الافتتاح لكنه كان عظيما وكان علي مستوي الحدث"، مشيرا إلي أن افتتاح مثل هذه المؤتمرات في قصر كبير بهذا الحجم هي لفتة جميلة من مصر.

وأضاف أن الوفد القطري اطلع علي شعور الآخرين في المؤتمر، ووجد هناك نوع من الراحة والاطمئنان والسعادة بتواجد الضيوف علي أرض مصر الأجواء مناسبة الحركة الكشفية أي مصر حركة نشطة.

ولفت إلى أن الوفد القطري التقي على هامش المؤتمر الكشفي العالمي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ضمن وفود الكشافة الإسلامية، مقدما الشكر لشيخ الأزهر علي استضافته للكشافة الإسلامية والعربية وهذا ليس بغريب عليه فهذه لفتة كريمة منه.