شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/8/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 25 أغسطس 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 ص
موعد صلاة العصر 33: 4
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:47
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:39
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:55 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:52
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 4:29 م
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:49
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:18 م
وقت صلاة المغرب 7:13 م
وقت صلاة العشاء 8:31 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:17 م
موعد صلاة العشاء 8:32
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