شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:09 م

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم قدراتها فى التطوير المستمر للمنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتقديم خدمات صحية متميزة فى كافة التخصصات، نظمت القوات المسلحة اليوم العلمى للطب الطبيعى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تحت عنوان "الطرق الحديثة فى تشخيص وعلاج هشاشة العظام" وذلك بمشاركة نخبة من الإستشاريين وأساتذة الطب الطبيعى والتأهيلى والروماتيزم بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

وشملت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية تناولت مناقشة أحدث الطرق العلاجية والتشخيصية لمرضى هشاشة العظام لخدمة المترددين على مستشفيات القوات المسلحة من العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء.

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة فى مواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال الطب الطبيعى والتأهيلى والروماتيزم لخدمة المنظومة الصحية فى مصر.