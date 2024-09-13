مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الجمعة، 13 سبتمبر 2024، نحو عدد من المواجهات الحاسمة في مختلف البطولات المحلية والقارية أبرزها المواجهة المرتقبة بين النصر والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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كما تترقب الجماهير القطرية والمصرية ظهور للنجم محمود حسن تريزيجيه للمرة الأولى مع الريان عندما يواجه الشحانية ضمن الجولة الرابعة من الدوري القطري.

وتستعرض لكم “بوابة الخليج 365 ”مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 13-9-2024:

- دوري أبطال إفريقيا:



- إينوجو رينجرز (نيجيريا) ضد ساجرادا اسبيرانسا (أنجولا) - 5 مساءً.

- الاتحاد المنستيري (تونس) ضد مولودية الجزائر (الجزائر) - 8 مساءً، تُنقل على قناة تونس الوطنية 1.

- كأس الكونفدرالية:



- نسواترمان (غانا) ضد شباب قسنطينة (الجزائر) - 6 مساءً.

- اتوال فيلانت (بوركينا فاسو) ضد أنييمبا (نيجيريا) - 7 مساءً.

- راسينج كلوب أبيدجان (ساحل العاج) ضد جراف دي داكار (السنغال) - 7 مساءً.

- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) ضد فيتا كلوب (الكونغو) - 8 مساءً.

-الدوري السعودي:



- الخليج ضد التعاون - 6:50 مساءً (SSC EXTRA 1).

- ضمك ضد الأخدود - 6:50 مساءً (SSC EXTRA 2).

- النصر ضد الأهلي - 9 مساءً (SSC HD 1).

- الدوري القطري:



- الريان ضد الشحانية - 6 مساءً (بي إن سبورت 2، الكأس القطرية).

- الغرافة ضد الشمال - 6 مساءً (بي إن سبورت، الكأس القطرية).

- السد ضد أم صلال - 8 مساءً (بي إن سبورت 1، الكأس القطرية).

- الدوري الألماني:



- بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم - 9:30 مساءً (بي إن سبورت 5).



- ريال بيتيس ضد ليجانيس - 10 مساءً (بي إن سبورت 3).

- الدوري الفرنسي:



- سانت إتيان ضد ليل - 9:45 مساءً (بي إن سبورت 4).