السنوار يبعث برسالة إلى حسن نصر الله

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل رئيس حركة حماس يحيى السنوار، اليوم الجمعة، برقية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أعرب فيها عن امتنانه لتضامنه الممزوج بالمشاعر الصادقة والنبيلة والتي عبرت عنها أفعاله بجبهات محور المقاومة.

ونشر حساب نصر الله رسالة السنوار التي قال فيها: تلقينا بتقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة بالتهنئة والتعزية بشهيدينا إسماعيل هنية ومرافقه

وأكد السنوار في رسالته، أن الحركة ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، والمبادئ السامية التي كان يدعو لها القائد هنية ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا