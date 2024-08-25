شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: لا تأجيل للدراسة ولا استغناء عن أى مدرس بنظام الهيكلة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة في موعدها 21 سبتمبر ولا تأجيل، موضحا أن مادة العلوم المتكاملة عبارة عن دروس تضم العلوم والمعارف الخاصة بالكيمياء والفيزياء والأحياء، فهي معرفة متكاملة للطالب حول هذا العلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن من يقوم بتدريس العلوم المتكاملة مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء، موضحا أن موجه المادة يحد في كل مدرسة المدرسين الذين يشرحون المادة.

ولفت إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي مدرس في نظام الهيكلة الجديد، مشددا على وجود توظيف عادل للخبرات الخاصة بالمدرسين على مستوى المدارس.

وشدد على أن التوجه الأساسي للوزير والوزارة هو الأولوية القصوى لدعم المعلم، موضحا أن المدرس المعين الذي يعطي حصصا فوق نصابه القانوني يحصل على 50 جنيها على كل حصة، ومعلم الحصة رفعت قيمة الحصة من 20 لـ 50 جنيها.

وذكر أن هناك تواصلا مباشرا تم بين الوزير و13 محافظة من مدرسين ومديري إدارات، مضيفا أنه لا إلغاء لمادة الحاسب الآلي، ولكن هناك مادة نشاط اختياري تحت اسم تكنولوجيا أو ريادة الأعمال والمشروعات.