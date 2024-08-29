شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يتفقد مجموعات العمل لملتقى "لوجوس" في نسخته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعات العمل التي يشارك فيها شباب ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أجرى قداسته معهم نقاشات في العديد من الموضوعات التي أفرزتها أسئلتهم وحدثهم قداسته عن الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها الحالي خارجها.

وتفقد باقي المجموعات وأبدى إعجابه بمحتوى كل مجموعة حيث تضمنت إحداها أشغالًا يدوية، وأخرى بانوراما عن الذكاء الاصطناعي (AI) وكيفية الاستفادة به في الخدمة الكنسية، ومجموعتين أخريين لدراسة الكتاب المقدس، بخصوص موضوع الملتقى "خد خطوة".

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية، ويتضمن جرعات روحية وتثقيفية تحقيقًا لهدفه "خد خطوة".

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.