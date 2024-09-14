أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "قوّاتنا وقوّات الأمن العراقيّة شنّت غارةً مشتركةً في غرب العراق، أسفرت عن مقتل 14 من عناصر "داعش" في 29 آب الماضي"، موضحةً أنّ "هذه العمليّة استهدفت قادة في تنظيم "داعش"، حيث عملت على تعطيل وإضعاف قدرة التّنظيم على التّخطيط وتنفيذ الهجمات ضدّ المدنيّين العراقيّين، وكذلك المواطنين الأميركيّين والحلفاء والشّركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "كجزء من التّقييم الجاري بعد العمليّة، يمكن للقيادة المركزيّة الأميركيّة أن تؤكّد مقتل أربعة من قادة "داعش"، منهم: أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي وهو المسؤول عن جميع العمليّات في العراق، أبو همام المسؤول عن الإشراف على جميع العمليّات في غرب العراق، أبو علي التونسي المسؤول عن الإشراف على التّطوير التّقني، وشاكر عبد أحمد العيساوي المسؤول عن الإشراف على العمليّات العسكريّة في غرب العراق".
وشدّد قائد القيادة المركزيّة الأميركيّة الجنرال مايكل إريك كوريلا، على أنّ "القيادة لا تزال ملتزمة بالهزيمة الدّائمة لـ"داعش"، الّذي يواصل تهديد الولايات المتّحدة وتهديد حلفائنا وشركائنا والاستقرار الإقليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: مقتل 4 من قادة "داعش" بعملية مشتركة مع القوات العراقية غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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