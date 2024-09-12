الاثنين المقبل.. عودة أحمد شوبير لإذاعة أون سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

قال مصدر مطلع، إن الإعلامي أحمد شوبير، سيعود لتقديم برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت fm" صباح الاثنين المقبل، في موعده المعتاد التاسعة صباحًا.

وأضاف المصدر: "عودة شوبير ستكون عبر الإذاعة فقط وليس قناة أون تايم سبورت".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أنهت في وقت سابق، تعاقدها مع الإعلامى أحمد شوبير، وجاء قرار إيقاف أحمد شوبير بشكل حاسم ورسمى ليُسدل الستار عن تجربة الإعلامي مع الشركة المتحدة.

وجاء نص بيان إيقاف شوبير: "قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً".

وأكدت الشركة أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، لأن الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.