بيان عاجل من حزب الله بعد تفجيرات البيجر: سنقتص من إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصدر حزب الله اللبناني بيانا علق فيه على الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي طال أجهزة البيجر في لبنان، وأدى لسقوط عدد كبير من الضحايا ما بين شهداء ومصابين.

وتابع حزب الله في بيانه: "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.".

وأضاف حزب الله: "إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة".‏

وهدد حزب الله خلال بيانه الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "إنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.".

وشنت إسرائيل اليوم، هجوما سيبرانيا غير مسبوق على لبنان. واخترقت إسرائيل أجهزة الاتصال اللاسلكية "البيجر" التي يستخدمها فئات مختلفة من الشعب اللبناني بينهم الأطباء والمهندسون ومقاتلو حزب الله، وفجرتها، ما أدى لإصابة 2750 لبنانيا وفق ما أعلن وزير الصحة اللبناني، مع توقع ارتفاع أعداد الضحايا.

وطالت الإصابات السفير الإيراني في بيروت، وعناصر للحرس الثوري الإيراني في سوريا.