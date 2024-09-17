تفجيرات البيجر.. أكبر هجوم سيبراني إسرائيلي على لبنان- تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

شنت إسرائيل اليوم، هجوما سيبرانيا غير مسبوق على لبنان. واخترقت إسرائيل أجهزة الاتصال اللاسلكية "البيجر" التي يستخدمها فئات مختلفة من الشعب اللبناني بينهم الأطباء والمهندسون ومقاتلو حزب الله، وفجرتها، ما أدى لاستشهاد 7 لبنانيين وإصابة 2750 آخرين وفق ما أعلن وزير الصحة اللبناني، حتى لحظة كتابة التقرير.

وطالت الإصابات السفير الإيراني في بيروت، وعناصر للحرس الثوري الإيراني في سوريا. ورصدت فيديوهات متداولة لحظات انفجار "البيجر" في مواطنين في الأسواق ومنازل. فيما توعد حزب الله الاحتلال الإسرائيلي بالقصاص. ورفعت إسرائيل درجة الاستنفار الأمني.

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تفجير أجهزة البيجر

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