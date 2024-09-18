شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال بـ 75 جنيه والشباب بـ100.. تخفيضات كبيرة على الأحذية بمعرض أهلا مدارس بشارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس"، بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح المشاركون بالمعرض، الذي يقام على مساحة 2000م2، الأحذية لكل المراحل العمرية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يقدمه من سلع ومنتجات خاصة بالمدارس، من الشنط والملابس والأدوات المكتبية بأنواعها.

ويعرض أحد المشاركين بالمعرض، الأحذية الأطفالي بسعر 75 جنيهًا، والأحذية الشبابي بسعر 100 جنيه، والأحذية المستوردة بسعر يتراوح ما بين 300 جنيه و500 جنيه، كما يطرح عارض آخر بالمعرض، جميع أنواع الكوتشيات بأسعار تتراوح ما بين 200 جنيه و450 جنيهًا.

ويشارك في معرض أهلًا مدارس بشارع فيصل 51 عارضًا، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، ويضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.