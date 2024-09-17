تعليق رونالدو على إقالة مواطنه لويس كاسترو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي النصر اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عن إقالة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت أسباب الإقالة، عقب البداية المتعثرة في مسابقات دوري روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب أيضًا خسارة لقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو .

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، على خبر رحيل كاسترو الرسمي، حيث نشر صورة له مع المدرب قائلاً: "شكرًا على كل شيء... شكرًَا على كل شيء يا سيد".

وتولى كاسترو القيادة الفنية لنادي النصر منذ يوليو لعام 2023، حيث استمر ما يزيد عن 14 شهرًا.. لم ينجح سوى بالفوز فقط ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.