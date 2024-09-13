شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب باعتماد المستشفيات الجامعية بسوهاج بالزمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أسامة عبدالحي، النقيب العام للأطباء، مع الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)، الدكتور حسام حسنى، للسماح لمتدربي الزمالة المصرية بسوهاج تخصصات التخدير والعناية المركزة الجراحية باستكمال الدوران التدريبي بمستشفيات جامعة سوهاج حيث أنها معتمدة Class C بدلا من التوزيع خارج المحافظة تيسيرا ومساعدة لهم في استكمال التدريب.

وطالب عبد الحى، استكمال اعتماد باقى الأقسام بمستشفيات سوهاج الجامعية وخاصة قسم الأشعة لمساعدة المتدربين لاستكمال دورانهم التدريبي داخل محافظة سوهاج، بالإضافة إلى الأقسام التى سبق اعتمادها (الرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والروماتيزم، والأطفال وحديثي الولادة، والباثولوجيا الإكلينيكية) حرصا على مصلحة المتدربين وتيسيرا عليهم.

جاء ذلك بعدما تلقى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عن جنوب الصعيد ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة الدكتور طارق منصور، شكوى عدد من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية في سوهاج، لاستكمال التدريب في محافظات خارج محل إقامتهم.

ومن جهته، أكد الدكتور حسام حسني، بذل قصارى جهده لتذليل كافة عقبات التدريب أمام الأطباء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمنسق الزمالة الفرعية بسوهاج الدكتور الحسيني الجارحي للتنسيق واعتماد المستشفيات الجامعية مرحلة C في التدريب في التخصصات المذكورة سابقا.

بدوره، أكد الدكتور طارق منصور سعيه للتواصل الدائم مع كافة الأطباء في مختلف الأقاليم لمعرفة أوجه المشكلات التي تواجههم، والعمل على حلها، في إطار حرص النقابة العامة للأطباء على خدمة أعضائها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في مختلف المحافظات.