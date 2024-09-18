شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة الأربعاء.. أمطار رعدية وجريان سيول في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المركز الوطني للأرصاد، في توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء في المملكة، بأنه لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى تدني مدى الرؤية على أجزاء من سواحل منطقتي تبوك والمدينة المنورة. طقس المملكة وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما حالة البحر تكون متوسطة الموج وتصل إلى مائجة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.