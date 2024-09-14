شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تعلن فتح باب الالتماسات للفصل الصيفى للتعليم المفتوح والمدمج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: بتول عصامالسبت، 14 سبتمبر 2024 02:55 م
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات للطلاب المسجلين ببرامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج دور أغسطس "الفصل الصيفي" للعام الجامعي 2023/2024.
وقررت الكلية فتح باب التقديم للالتماسات بدءا من يوم الخميس الموافق 12/9 وحتى الخميس الموافق 19/9، على أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم الأحد الموافق 22/9.
وفي سياق متصل، كانت قد حددت تجارة عين شمس الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 (انتظام – انتساب)، على النحو التالي:
- طباعة إستمارة البيانات الأساسية وملء البيانات بمعرفة الطالب (مرفق) .
- طباعة الإقرار وملء بياناته والتوقيع عليه (مرفق) .
- طباعة النموذج الخاص بالكشف الطبي مع ملء خانة الاسم ورقم الموبايل والرقم القومي والعنوان فقط (مرفق) .
- أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 نسخ منها .
- أصل شهادة الميلاد (الكمبيوتر) بالإضافة إلى عدد 3 نسخ منها .
- عدد 6 صور شخصية حديثة (4×6)، مدون عليها اسم الطالب.
- بطاقة الترشيح الصادرة للطالب بالقبول في كلية التجارة جامعة عين شمس بالإضافة إلى عدد 4 نسخ منها .
- نموذجي (2 جند، 6 جند ) للطلاب الذكور فقط.
- عدد 3 نسخ لبطاقة الرقم القومي للطالب.
- عدد 3 نسخ لبطاقة القومي لولي أمر الطالب.
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