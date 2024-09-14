محاسبة المقصرين.. توجيهات حكومية عاجلة بشأن حادث قطاري الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه على الفور بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حادث قطار الزقازيق.

وأضاف متحدث الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بتقدم سبل الرعاية اللازمة للمصابين.

وأوضح متحدث الحكومة، أنه تم التعامل مع الحادث بسرعة ومهنية شديدة ولجنة تحقيق تعمل على الأرض لكشف الملابسات كافة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين بعد ثبوت الأسباب التي أدت إلى حادث تصادم قطاري الزقازيق.

وتابع "الحمصاني": التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة لحادث تصادم قطاري الزقازيق.

وأكمل متحدث الحكومة: لجنة التحقيق المشكلة ستعمل على الوصول إلى أسباب الحادث لمنع وقوعه مستقبلا.

واختتم: منظومة النقل في مصر شهدت قدرا كبيرا من التطوير خلال الأعوام الماضية.