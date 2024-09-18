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حشيش اصطناعي واستروكس.. تفاصيل سقوط 3 عناصر إجرامية بـ 15 كيلو مخدرات بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، في ضبط مصنع لتصنيع مخدري الإستروكس والحشيش الصناعي في الخانكة.

وضبط 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية"؛ بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدري "الإستروكس - الحشيش الإصطناعي" والاتجار بهما.

وعثر بحوزتهم (10.5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- 4.5 كيلو جرام لمخدر الشادو – 1.250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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