شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بتقديم الرعاية اللازمة لمصابى حادث قطارى الشرقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حادث تصادم قطار الزقازيق مع وزير الصحة ومحافظ الشرقية، موجها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

إنفوجراف الحادث

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصاب إلى مستشفي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.