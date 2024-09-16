شكرا لقرائتكم خبر عن ما تشيلش هم.. التحالف الوطنى: المذاكرة عليك وشنط المدارس علينا والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب العام الدراسى الجديد يقع على عاتق الأهالى نفقات التعليم والمدارس وأدوات المدرسة وغيرها من الالتزامات الأساسية التى لا غنى عنها من أجل الدراسة، وهو ما فكر فيه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى واستعد لمساندة الأسر الأكثر احتياجا لاستقبال العام الدراسى الجديد بتوزيع حقائب مدرسية بأشكال وألوان مختلفة تناسب كل المراحل الدراسية ليساند الأسر الأكثر احتياجا فى الموسم الدراسى وتشجيعهم على عدم الإهمال فى تعليم أطفالهم رغم الظروف الاقتصادية.

فقد قامت جمعية الأورمان بتنفيذ سلسلة من الأنشطة الخيرية فى ثلاث محافظات، بهدف دعم الأسر الاكثر احتياجًا وتقديم الرعاية الصحية لهم.



وقامت الجمعية بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 أسرة فى قرى ومراكز محافظة بنى سويف، وذلك فى إطار جهودها لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أسرهم.

بالإضافة إلى قافلة طبية فى محافظة كفر الشيخ شملت عدة مراكز فى محافظة كفر الشيخ، حيث استفاد منها 300 شخص فى القرى والمراكز الاتية:



مركز مطوبس: السيد البدوي، إبراهيم الدسوقي، الأول، الساحل.

مركز بيلا: بيلا، شارع بور سعيد، شارع العربي، شارع البنك الأهلي، شارع عمر بن الخطاب.

مركز بلطيم: الدعاء، الزهراء، نجع العربان، عزام.

اما عن القافلة الطبية الثانية فكانت فى محافظة المنيا حيث استفاد منها 250 شخصاً فى القرى والمراكز الاتية:

المحرص، مركز ملوي.

السرارية، مركز سملوط.

وتأتى هذه الجهود ضمن حملة ايد واحدة التى تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.