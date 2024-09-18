شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من القراء يؤيدون مطالب تخصيص ورش تدريب على الحرف التراثية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تخصيص ورش تدريب على الحرف التراثية داخل المدارس والجامعات، ايد غالبية القراء مطالب تخصيص ورش تدريب على الحرف التراثية داخل المدارس والجامعات.

وأيد 73% من القراء مطالب تخصيص ورش تدريب على الحرف التراثية داخل المدارس والجامعات، بينما عارض 27% من القراء مطالب تخصيص ورش تدريب على الحرف التراثية داخل المدارس والجامعات.