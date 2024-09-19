"الضرب خلاني راجل".. الشاب خالد يكشف عن علاقته بوالده

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان الشاب خالد، تريندات السوشيال ميديا، بعد حلوله ضيفًا ببرنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه المطرب أحمد سعد، وشقيقة الفنان عمرو سعد.

الشاب خالد يكشف عن علاقته بوالديه

وكشف الشاب خالد، خلال الحلقة عن علاقته بوالديه، قائلًا: "بتذكر بعض الأحيان والدي ووالدتي وببكي وحدي.. فيه مرة الوالد قال لي سامحني على الضرب اللي ضربتهولك قلت له الضرب ده اللي خلاني راجل".

وعن حياته قبل الشهرة، قال: "أيام الفقر بيخليك حزين وضاغط على نفسك، لكن بناكل عيش ومياه ونعيش لازم تشتغل وتحارب وتشتغل كل شيء، وأنا صغير كنت بشتري ليمون ونعصره ونبيعه".

الشاب خالد : "مفيش خوف من الموت كلنا ماشيين"

وشهدت الحلقة تصنع أحمد وعمرو سعد على الشاب خالد الشهيرة، أن ابن عمتهما توفي، ليرد عليهما قائلًا : "ارتاح من الدنيا".

ويسأله عمرو سعد، عن رد فعله لو حضر عزاء، فقال: "بضحك بقلبي من الداخل"، فرد عليه أحمد، قائلًا: "يعني انت ما بتخافش من الموت؟"، ليجيب الشاب خالد: "مفيش خوف من الموت كلنا ماشيين".

وأضاف :" أنظر للموت من ناحية الرحمة من ربنا للانسان لأن الميت بنقول ربنا يرحمه، والميت لو شاف أهله مبسوطين يرتاح".

موعد برنامج بيت السعد

يذكر أن برنامج "بيت السعد" يعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على"MBC 1" ويعاد يوم السبت الساعة 9 مساءً على شاشة MBC مصر.